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Общество

Первый корпус новой гостиницы в Пскове планируют сдать в начале 2024 года

Пятизвездочную гостиницу строят в Пскове, на месте бывшей канатной фабрики. Планируется, что первый корпус будет сдан уже к началу 2024 года. Об этом сообщила представитель Северо-Западной инвестиционной компании Марина Николева на деловой встрече представителей туристического сообщества Псковской области и Республики Башкортостан во Дворе Подзноева, передает корреспондент ПАИ.

«У нас там [на территории ресторанно-гостиничного комлекса - прим. ред.] два объекта исторического наследия: первый - это палаты Трубинских 16 века, а шпагатная фабрика – это 19 век», – уточнила Марина Николаева. На данный момент известно, что очередность сдачи корпусов будет разной. Номерной фонд гостиницы пока не известен. 

Ранее сообщалось, что на месте бывшей канатной фабрики в Пскове появится туристический комплекс.

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