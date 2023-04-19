Три главные причины палов травы назвали в МЧС

12:59, 19 апреля 2023, ПАИ

Три главные причины палов травы назвал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный государственный инспектор Псковской области по пожарному надзору, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

По его словам, среди причин палов травы — желание таким образом очистить территорию от мусора и детские и взрослые шалости. Кроме того, довольно часто палы травы возникают из-за «черных копателей», которые таким образом хотят облегчить себе задачу по поиску археологических находок.

«А куда дальше этот огонь уходит - «проблемы не мои». Люди об этом не думают», — заметил Владимир Якунин.

С начала года в Псковской области было зарегистрировано 83 пала травы. Наибольшее количество таких пожаров сотрудники МЧС зафиксировали в Псковском и Великолукском районах.