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Общество

Сбербанк постепенно отказывается от американских банкоматов

Фото ПАО "Сбербанк"

Сбербанк постепенно отказывается от американских банкоматов и переходит на корейские устройства, сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Сокращение доли американских банкоматов началось еще в 2021 году. За прошлый год она уменьшилась с 24% до 5%.

«Проблем с обслуживанием мы не испытываем, но эти банкоматы по мере их амортизации будем заменять и планируем полностью отказаться от них за два-три года. При необходимости сможем сделать это раньше», — пояснила Галкина, добавив, что традиционными партнерами Сбербанка являются производители из Южной Кореи.

Весной 2022 года американские производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR покинули российский рынок. На тот момент доля их устройств составляла 60–70% от общего числа банкоматов. При этом американские банкоматы работают и сейчас, но обновление программного обеспечения на них не производится. Из-за этого невозможно внедрить инновации, кроме того, затруднительно устранять возникающие проблемы в работе устройств.

В России началось производство и отечественных банкоматов. Ранее Сбербанк заявлял, что готов обсудить предложения производителей при условии, что они будут соответствовать техническим требованиям, требованиям по безопасности, эргономике и дизайну.

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