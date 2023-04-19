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Общество

Уже 10 тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по благоустройству

Уже 10 тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Все жители региона могут проголосовать, повлияв на то, чтобы определенный двор, сквер или парк победил в голосовании и был благоустроен.

Голосование продлится до 31 мая. Напомним, что в списке — более 80 объектов из Псковской области.

Улучшение общественных пространств в городах, поселках и деревнях региона стало возможным благодаря участию Псковской области в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») национального проекта «Жилье и городская среда».

В конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее, — всего 80 позиций. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.

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