Владимир Путин проводит совещание с Михаилом Ведерниковым

15:16, 18 апреля 2023, ПАИ

Президент Владимир Путин проводит рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 18 апреля.

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В частности, глава региона доложил главе государства о развитии ОЭЗ «Моглино», отдельно остановившись на значимости якорного резидента завода «Титан-Полимер».

«Главным, конечно, у нас сейчас является производство «Титан-Полимер», потому что, как я вам уже докладывал на открытии предприятия, мы всё-таки рассчитываем, что это будет основа, когда они запустят вторую очередь, это будет хорошая промышленная кооперация, которая позволит [организовать. - Прим. ред.] ещё много-много разных производств – от производства каких-то медицинских комплектующих до шинных кордов, то есть достаточно большой комплекс можно будет сделать», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, регион каждый год около 900 миллионов вкладывает в развитие зоны.

Завод «Титан-Полимер» действует на территории особой экономической зоны «Моглино». В конце декабря старт работе предприятия дал президент РФ Владимир Путин. Проектная мощность завода — порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год.

Весь проект планируется реализовать до 2025 года. Вторая очередь — производство полиэтилентерефталата. Это позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и пищевого назначения, максимально снизить импортозависимость России от полимерных материалов.

Новое производство активно участвует в процессах развития экономики Псковской области. Объем осуществленных инвестиций составил уже более 10 млрд рублей.

Ожидается, что налоговые поступления к 2025 году составят 117 млн рублей в региональный и более 6 млрд в федеральный бюджет. После запуска II очереди проекта отчисления кратно вырастут и к концу 2030 года составят уже свыше 20 млрд рублей в бюджеты всех уровней. В дальнейшем здесь планируется создание промышленного технопарка и развитие смежных производств. Это позволит включить в производственную кооперацию малый и средний бизнес, дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест. На сегодняшний момент на предприятии уже создано около 300 рабочих мест.

Создание нового завода стало возможно благодаря поддержке экспортного страхового агентства РФ, Минпромторга России и Фонда развития промышленности РФ, который предоставил предприятию в совокупности 3 млрд рублей в виде займов на организацию производства БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул, а также правительства Псковской области.