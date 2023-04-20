Алексея Попова назначили и.о. прокурора Псковской области

08:19, 20 апреля 2023, ПАИ

И.о. прокурора Псковской области назначен Алексей Попов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ведомстве отметили, что 19 апреля под председательством Алексея Попова состоялось совместное расширенное заседание коллегии прокуратуры Псковской области и УФССП России по Псковской области, на котором рассмотрены вопросы состояния законности в сфере соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Ранее сообщалось, что прокурор Псковской области Иван Грибов назначен на пост прокурора Владимирской области.