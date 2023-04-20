Показ фильма «Вызов» с Юлией Пересильд стартует в псковских кинотеатрах

10:24, 20 апреля 2023, ПАИ

Показ фильма «Вызов» с известной актрисой, уроженкой Пскова Юлией Пересильд стартует в псковских кинотеатрах сегодня, 20 апреля. Первый сеанс начнется в 10:20, псковичи уже покупают билеты.

Ранее на премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы Юлии Пересильд.

По сюжету, женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта. Для проведения съемок в космосе 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19» на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Кроме того, в фильме снялись Милош Бикович, Владимир Машков и другие.

Ранее сообщалось, что исполнительница главной роли в космической драме «Вызов» Юлия Пересильд стала автором приключенческого романа. В нем она подробно рассказывает о 12 днях на МКС, съемках в невесомости фильма «Вызов» и о тех испытаниях, которые выпали на долю российского экипажа.

Возрастное ограничение 12+