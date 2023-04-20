Экс-командующий Тихоокеанским флотом будет курировать военно-спортивные центры

10:48, 20 апреля 2023, ПАИ

Центральную структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, возглавит бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, сообщил вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Завтра заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали центральную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом. Николай Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя», — сказал Трутнев на совещании, передает РИА Новости.

Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания под кураторством Российского союза боевых искусств должны заработать в мае в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Планируется, что в каждом центре к обучению приступит смена из 300 человек.

Для работы было отобрано 216 инструкторов. Они прошли трехэтапную подготовку, включая обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском государственном педагогическом университете. Работа центров будет направлена на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов.