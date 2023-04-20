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Общество

Уроженец Печор Виктор Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом

Тихоокеанский флот может возглавить уроженец Печор, адмирал Виктор Лиина, сообщили источники в силовых структурах. 

«Наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом рассматривается адмирал Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом», — сказал один из собеседников агентства РИА Новости.  

Другой источник издания подтвердил эту информацию. Он также пояснил, что возглавлявший Тихоокеанский флот с 2012 года адмирал Сергей Авакянц достиг предельного возраста нахождения на военной службе — недавно ему исполнилось 65 лет. Теперь он возглавит центральную структуру, координирующую работу 12 пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, открывающихся в регионах России. 

Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. В 1999 году стал командиром АПЛ «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. В 2010 году назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота, а с 2012-го по 2014 год командовал войсками и силами на северо-востоке России. С 2016-го по 2019 год являлся начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. С 2019-го по 2021-й работал заместителем начальника Генштаба. С 5 октября 2021 года командует Балтийским флотом. 

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