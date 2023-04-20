Движение автомобилей ограничат в Пскове во время подготовки к Дню Победы

13:13, 20 апреля 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования Дня Победы. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Ограничение вводят «в целях обеспечения безопасности граждан при проведении мероприятий в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

3 и 5 мая с 18:30 до окончания мероприятия движение транспорта будет ограничено:

– по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

– по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;

– по Октябрьской площади;

– по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

– по площади Ленина;

– по улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина;

– по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

– по улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади;

– по Набережной реки Великой.

В качестве объезда определены улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая.

Также движение ограничат по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.

В качестве объезда – улица Горького, улица Юбилейная.

8 мая:

С 10:45 до 11:30 движение запретят:

– по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта;

Объезд – улица Народная, Рижский проспект.

С 11:45 до 13:00:

– по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках;

Объезд – улица Советской Армии, улица Декабристов.

С 15:45 до 17:15:

– по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина;

Объезд – улица 128-й Стрелковой дивизии.

9 мая с 7:00 до окончания мероприятия движение будет запрещено:

– по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади; по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади; по Октябрьской площади; по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади; по площади Ленина; по улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина; по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина; по улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади; по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.

С 7:00 до 23:00

– по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы; по улице Спортивной от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой.

Объезд – улица Гражданская.

С 11:00 до окончания мероприятия:

– по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (на время шествия колонны парада);

С 16:00 до 20:00:

– по улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова.

Объезд – улица Молодова.

Ранее сообщалось, что в местах празднования Дня Победы в Пскове запретят продажу алкоголя.