В Новоржеве ограничат движение в связи с празднованием юбилея Трояновского

14:50, 20 апреля 2023, ПАИ

Участок автодороги Пушкинские Горы – Локня будет закрыт для движения автотранспорта 23 апреля. Ограничение будет действовать в Новоржеве в период праздничных мероприятий, посвященных празднованию 140-летия со дня рождения Б. С. Трояновского. Об этом ПАИ сообщили в администрации Новоржевского района.

В Новоржеве будет перекрыт участок улицы Германа от пересечения с улицей Медицинской до пересечения с улицей Пушкина в период с 14:00 до 15:00. Объезд возможен по улицам Володарского - Некрасова - Пушкина.

Временное прекращение движения связано с обеспечением безопасности участников и зрителей при проведении праздничных мероприятий.



