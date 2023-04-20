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Спорт

Участники эстафеты на призы «Псковской правды» пройдут регистрацию 2 и 3 мая

Детальный FAQ на самые часто задаваемые вопросы по теме легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне представили организаторы.

Фото: Андрея Степанова

Для того чтобы принять участие в эстафете, нужно зарегистрироваться 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, 5а. Телефон спортшколы – 8 (8112) 73-70-94.

Стать участником может команда любой компании, организации или учреждения. Для этого достаточно найти пять участников, в числе которых будет хотя бы одна женщина.

Отмечается, что для участия нужна медсправка с формулировкой: «Допускается к участию в легкоатлетической эстафете». Справку можно получить в любом государственном или коммерческом медучреждении.

Для участников корпоративных команд предусмотрена дистанция в 1520 метров, состоящая из пяти этапов. Старт корпоративного маршрута - у поворота с набережной реки Великой на улицу Георгиевскую. Финиш – у инсталляции «Россия начинается здесь».

Во сколько пройдет сбор участников, сколько предстоит пробежать и чем нагрядят призёров - читайте подробно в материале «Псковской правды».

Ранее сообщалось, что легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» пройдёт 4 мая на набережной реки Великой.

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