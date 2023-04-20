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Что необходимо сделать перед началом дачного сезона, рассказали агрономы

Что необходимо сделать перед началом дачного сезона, рассказали псковичам агрономы «Россельхозцентра» по Псковской области. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда в Пскове».

По словам агрономов, в апреле обязательно нужно осмотреть сад на предмет повреждений после зимы. Это могут быть сломанные ветви у деревьев, следы зубов грызунов на коре, а из-за излишней влажности после таяния снега отдельные растения могли оказаться в нехорошем положении, что приведет к появлению гнили.

«Если вы заметили, что вокруг ягодников или деревьев все еще стоит вода, нужно позаботиться о канавках, которые отведут воду от корней. Запомните, какие растения пострадали из-за подтоплений, возможно, в дальнейшем им потребуется обработка от гнили», - сказал специалист ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

Также специалисты рекомендуют проводить весной санитарную обрезку растений, это будет максимально «безболезненно». Также стоит позаботиться об обработке от мхов, лишайников. Ряд препаратов достаточно агрессивны, поэтому проводить опрыскивание нужно до появления молодой листвы, иначе она пострадает. К таким средствам относят: медный купорос, бордоскую смесь, препараты на основе хлорокиси меди, мочевину (карбамид).

«Используйте эти вещества с осторожностью. В отдельных случаях допускается обработка слабым раствором, но это действие на свой страх и риск. Юная листва очень чувствительна к агрессивным веществам», - предупредили агрономы.

Подробнее читайте в материале «КП в Пскове».

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