Волонтеры помогают псковичам в голосовании за объекты благоустройства

16:20, 20 апреля 2023, ПАИ

Волонтеры помогают жителям Псковской области в голосовании за городские объекты благоустройства, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Волонтеры стоят возле мест большой проходимости людей, можно подойти и узнать всю информацию. Не нужно бояться, здесь расскажут, куда нажать, и вы на своем телефоне сможете это сделать. Волонтеры стоят в специализированной одежде с надписями «Благоустройство городской среды», - пояснил Грахов и добавил, что к работе подключены отделения МФЦ, где также разъясняют, как принять участие в голосовании.

Сергей Грахов напомнил, что для голосования нужно иметь аккаунт на портале госуслуг. «Человек верифицирован и больше одного раза голосовать не может. Это делается, чтобы все было максимально честно и прозрачно», - подчеркнул он.

Напомним, в конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее, — всего 80 позиций. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.



Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.