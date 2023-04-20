Движение по Троицкому мосту закроют для обустройства тротуаров

18:02, 20 апреля 2023, ПАИ

Перекрытие Троицкого моста необходимо для укладки верхнего слоя асфальта и обустройства тротуаров, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

По его словам, в период перекрытия - с 10 по 19 мая - все четыре полосы Ольгинского моста будут открыты, а срок указан с запасом, на случай непредвиденных обстоятельств. «Сделаем все, чтобы закончить раньше», — отметил он.

Глава города также рассказал, что останется благоустроить прилегающую территорию, завершить покраску и сделать архитектурную подсветку.

Ранее сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Троицкому мосту в Пскове закроют с 10:00 10 мая до 24:00 19 мая.