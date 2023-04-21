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«Разговоры о важном» в школах: эксперт объяснил цель введения нового предмета

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в школах и колледжах нужны для того, чтобы поговорить о ценностях и внедрить инструменты воспитания. Об этом сказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на встрече с классными руководителями и советниками по воспитанию в Пушкинских Горах. Мероприятие прошло в рамках всероссийского форума «Разговоры о важном», сообщает газета «Пушкинский край».

Сергей Новиков отметил, что министерство образования даёт максимум материала по предмету «Разговоры о важном». В свою очередь педагоги, зная возможности своих учеников, сами решают, что можно дать на уроке, а что следует оставить для внеклассного изучения. 

Жизнь меняется, появляются новые актуальные темы и спикеры, продолжил он. «Мы в привлечении спикеров не имеем никаких ограничений, все готовы участвовать», — заметил Сергей Новиков.  

Он привёл в пример историю, когда попросил известного режиссера театра и кино Андрея Кончаловского записать материал на тему юбилея автора гимна, поэта Сергея Михалкова, которого, по словам Новикова, совсем не знают в школьной среде. «Андрей Кончаловский сначала отнёсся к этому предложению прохладно, а потом перезванивает: «Сергей, это же вы просили меня записать про Михалкова». Позже он сказал: «Вы знаете, столько хороших отзывов! Я понял, что дети благодаря этому проекту услышали что-то о Михалкове в первый раз», — рассказал начальник управления президента России по общественным проектам.

«Спикеры включаются в этот формат и понимают, что это инструмент, позволяющий дотянуться до школьников всей страны. А школьники всей страны — это народ, те, кто в ближайшем будущем будут принимать важные решения», — резюмировал он.

Напомним, что всероссийский форум «Разговоры о важном» продлится в Псковской области до 22 апреля. Мероприятие собрало свыше 100 учителей и наставников из более чем 60 регионов России, а также специалистов в области воспитания детей и молодёжи.

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