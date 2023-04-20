Необходимое медоборудование отправит Псковская область в зону СВО
Губернатор Псковской области в ходе посещения мотострелкового полка предложил собрать необходимое медицинское оборудование и препараты для военнообязанных. О поездке Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.
Мотострелковый полк укомплектован мобилизованными военнослужащими, 35 % его личного состава — жители Псковской области.
«Наши бойцы по возможности с комфортом обустраивают быт. В окопах есть своя полевая кухня, медицинский кабинет и баня. Мобилизованные всем обеспечены, но, конечно, всегда рады весточке и посылке из дома», — отмечает губернатор.
Медицинская рота лечит военнослужащих. Она разделена на два блока, один из которых оборудован под операционно-перевязочный блок. В части медицинского оборудования имеется различная техника, в том числе реанимационный набор. Все медики являются мобилизованными гражданами.
С начала СВО стоматолог принял 570 человек. Медикаментами мотострелковый полк обеспечен на 300 процентов.
«Если что-то нужно, мы со следующим грузом соберём и отправим», — поделился с врачами СВО губернатор.
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