Необходимое медоборудование отправит Псковская область в зону СВО

19:10, 20 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области в ходе посещения мотострелкового полка предложил собрать необходимое медицинское оборудование и препараты для военнообязанных. О поездке Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Мотострелковый полк укомплектован мобилизованными военнослужащими, 35 % его личного состава — жители Псковской области.

«Наши бойцы по возможности с комфортом обустраивают быт. В окопах есть своя полевая кухня, медицинский кабинет и баня. Мобилизованные всем обеспечены, но, конечно, всегда рады весточке и посылке из дома», — отмечает губернатор.

Медицинская рота лечит военнослужащих. Она разделена на два блока, один из которых оборудован под операционно-перевязочный блок. В части медицинского оборудования имеется различная техника, в том числе реанимационный набор. Все медики являются мобилизованными гражданами.

С начала СВО стоматолог принял 570 человек. Медикаментами мотострелковый полк обеспечен на 300 процентов.

«Если что-то нужно, мы со следующим грузом соберём и отправим», — поделился с врачами СВО губернатор.