Михаил Ведерников посетил места отдыха мобилизованных в штабах в зоне СВО

20:36, 20 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области посетил мотострелковый полк, а также оценил места отдыха военнообязанных, находящихся в зоне СВО. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Глава региона напомнил военнослужащим, что жёны мобилизованных могут обратиться с любыми вопросами, а решение проблем максимально оперативное.

«Пусть не стесняются и пишут мне [в соцсети] «ВКонтакте» в личку, что жена мобилизованного. Возьмём на отдельный контроль до полного решения», — уточнил Михаил Ведерников.

В штабах также построены бани с парилками, имеются стиральные машины. «Ребята все чистые, сделали всё своими руками», — отметил командир полка.

С продовольствием также проблем нет, полевая кухня рассчитана на 125 человек.

Отметим, что в ходе этой поездки губернатор также посетил операционно-перевязочный блок.