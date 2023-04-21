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Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета по развитию МСУ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Президент призвал совершенствовать механизмы поддержки лучших муниципальных практик, провести инвентаризацию расходных полномочий муниципалитетов, оценить реальную финансовую обеспеченность. Особый акцент был сделан на развитии кадрового потенциала муниципальной службы.

«Мы уже ведём работу в этом направлении. Только в прошлом году курсы повышения квалификации прошли более 400 муниципальных служащих, в том числе и на площадке Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» за счет субсидии из областного бюджета», - написал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что президент включил Михаила Ведерникова в состав Совета по развитию МСУ.

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