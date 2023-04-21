Не заниматься самолечением венерических заболеваний призывают псковичей

11:45, 21 апреля 2023, ПАИ

Не заниматься самолечением венерических заболеваний призвала псковичей главный врач кожно-венерологического диспансера области Наталья Майорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Венерических заболеваний не надо бояться. Они были, есть и будут. Всё это лечится. Самое главное - вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением», - отметила специалист.

Она также добавила, что заболеваемость демонстрирует волнообразный характер. «Массовый подъем случился в 1990-2000-е годы, сейчас идет спад. Спад также возник из-за пандемии коронавируса и применения антибактериальной терапии. Правда, по статистике, в Москве и Санкт-Петербурге опять начался подъем заболеваний, передающихся половым путём. К нам это тоже может прийти», - сказала врач.

По ее словам, знающий доктор увидит по показателям, что человек ранее перенес сифилис. Наталья Майорова призвала при поступлении в больницу не таить от врачей историю венерологических заболеваний.

«Могу сказать, что юных пациентов с вензаболеваниями нет. Есть случаи с беременными. Их мы, разумеется, обследуем, разбираемся, что и как», - добавила врач.