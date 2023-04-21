Уроженец Печор Виктор Лиина назначен командующим Тихоокеанским флотом

12:35, 21 апреля 2023, ПАИ

Уроженец города Печоры, адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ). Об этом ТАСС сообщил источник.

«Адмирал Лиина назначен на должность командующего ТОФ. Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца», - рассказал собеседник агентства.

А Сергей Авакянц возглавит центральную структуру, координирующую работу 12 пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, открывающихся в регионах России.

Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. В 1999 году стал командиром АПЛ «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. В 2010 году назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота, а с 2012-го по 2014 год командовал войсками и силами на северо-востоке России. С 2016-го по 2019 год являлся начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. С 2019-го по 2021-й работал заместителем начальника Генштаба. С 5 октября 2021 года командует Балтийским флотом.