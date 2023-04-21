ВИДЕО Псковские десантники уничтожили артиллерийскую установку «Гвоздика» в ходе СВО

13:09, 21 апреля 2023, ПАИ

Военнослужащие из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в зоне СВО уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» с помощью беспилотника «Ланцет». Об этом сообщается в Telegram-канале дивизии со ссылкой на канал «Крылатые».

«Гвардейцы-десантники 76-й ДШД утилизируют советское наследие, попавшее в плохие руки», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что псковские десантники взяли в плен неонациста.