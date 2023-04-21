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Общество

Назван срок окончания реконструкции Троицкого моста в Пскове

Реконструкция Троицкого моста в Пскове по контракту должна завершиться в июле. Однако подрядная организация планирует сдать объект досрочно, сообщается в группе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Работы по реконструкции Троицкого (Советского) моста через реку Пскову на улице Леона Поземского по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжаются. Специалисты выполняют мощение дорожек под мостом, покраску верхнего слоя металлических балок, железобетонных поверхностей пролёта и подпорных стен, а также ведется устройство гидроизоляции тротуаров и рекультивация территории.

После основных работ на Троицком мосту специалистам останется благоустроить прилегающую территорию, завершить покраску и сделать архитектурную подсветку моста.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Троицкому мосту в Пскове закроют в мае. В качестве объезда определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского. Кроме того, на это время будут открыты все четыре полосы Ольгинского моста, на котором обновляют дорожное полотно.

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