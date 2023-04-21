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Общество

700 км дорог планируют отремонтировать в Псковской области за пять лет

700 километров региональных дорог планируют отремонтировать в Псковской области за пять лет. Об этом сообщил губернатор Псковской области на Форуме секретарей местных и первичных отделений регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент ПАИ.

Кроме того, по словам губернатора, в регионе отремонтируют более 30 мостов и введут в эксплуатацию Северный обход. 

Он также отметил успехи в развитии комфортной городской среды. «Согласно индексу качества городской среды, который составляет Минстрой, в этом направлении у нас есть хорошие результаты. В этом году в перечень городов с комфортной и качественной городской средой вошла Пустошка. Она стала седьмым населённым пунктом после Пскова, Великих Лук, Гдова, Невеля, Острова, Новосокольников», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, рост числа населённых пунктов в индексе является важным отражением «огромного объёма проведённой работы в сфере повышения качества городской среды».

Форум секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» проходит сегодня, 21 апреля, в БКЗ Псковской областной филармонии. Мероприятие собрало более 300 делегатов.  

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы.

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