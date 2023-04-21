Главврач Псковской инфекционной больницы поддержала Михаила Ведерникова на губернаторских выборах в 2023 году

21:22, 21 апреля 2023, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко поддержала кандидатуру Михаила Ведерникова на выборах губернатора Псковской области, которые пройдут в сентябре 2023 году.

«Хочу выразить поддержку Михаилу Юрьевичу Ведерникову на выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Мы можем просто что-то хотеть, приукрашивать или высказывать личное, субъективное мнение относительно его кандидатуры. Но в подтверждение наших слов, людей, его поддерживающих, говорят, бесспорно, результаты деятельности Михаила Ведерникова в течение нынешнего срока в ранге главы региона. Это участливый, кропотливый, а поэтому честный труд, который виден всем на Псковщине», — сказала Анастасия Повторейко.

Также она подчеркнула, что особое внимание глава региона уделяет социальной сфере: это медицина, образование, жильё, дороги и культура. Успехи в озвученных направлениях становятся возможными благодаря не только грамотной отработке нацпроектов и задач федерального значения, но и личной инициативе главы региона.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы.