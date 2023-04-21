Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главврач Псковской инфекционной больницы поддержала Михаила Ведерникова на губернаторских выборах в 2023 году

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко поддержала кандидатуру Михаила Ведерникова на выборах губернатора Псковской области, которые пройдут в сентябре 2023 году.

«Хочу выразить поддержку Михаилу Юрьевичу Ведерникову на выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Мы можем просто что-то хотеть, приукрашивать или высказывать личное, субъективное мнение относительно его кандидатуры. Но в подтверждение наших слов, людей, его поддерживающих, говорят, бесспорно, результаты деятельности Михаила Ведерникова в течение нынешнего срока в ранге главы региона. Это участливый, кропотливый, а поэтому честный труд, который виден всем на Псковщине», — сказала Анастасия Повторейко.

Также она подчеркнула, что особое внимание глава региона уделяет социальной сфере: это медицина, образование, жильё, дороги и культура. Успехи в озвученных направлениях становятся возможными благодаря не только грамотной отработке нацпроектов и задач федерального значения, но и личной инициативе главы региона.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 апреля 2023

Пункты пропуска «Убылинка» и «Шумилкино» оснастили средствами принудительной остановки автотранспорта
21 апреля 2023

Главврач Псковской инфекционной больницы поддержала Михаила Ведерникова на губернаторских выборах в 2023 году
21 апреля 2023

Актёры Псковского драмтеатра отправились на церемонию вручения «Золотой маски»
21 апреля 2023

Андрей Турчак: Ополченцев Донбасса наделят официальным статусом ветеранов боевых действий
21 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ День местного самоуправления в Пскове
21 апреля 2023

В Саратове открылась выставка музея-заповедника «Михайловское»
21 апреля 2023

Отопительный сезон в Великих Луках завершится 24 апреля
21 апреля 2023

Сотрудники Гавровского участкового лесничества приняли участие в акции «Сад памяти»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...