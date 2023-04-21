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Общество

Вера Кондратьева: При поддержке Михаила Ведерникова в Пыталовском районе произошло много изменений

Об изменениях, которые произошли благодаря поддержке губернатора и правительства Псковской области в Пыталовском районе, рассказала глава района Вера Кондратьева.

«При поддержке губернатора и правительства Псковской области в Пыталовском районе произошло много изменений, сделано большое количество территорий, обустроено много общественных пространств, сделан ремонт дорог, капремонт школ», — заявила Вера Кондратьева.

Также она добавила, что большой прорыв произошёл в строительстве Линовской школы, которую ждали 10 лет: «В прошлом году осуществили проектирование и начали строительство, сейчас уже начали укладку второго этажа здания».

«Кроме этого началась стройка здания больницы. По нацпроектам «Образование», «Культура» появились автоклуб, виртуальный концертный зал, построены «Точки роста», открыты места дополнительного образования», — рассказала Вера Кондратьева.

 

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