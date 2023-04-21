Армен Мнацаканян: Глава региона выполнил поставленные перед ним задачи
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выполнил задачи, которые перед ним стояли, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.
«Сегодня то, что говорил губернатор, и те задачи, которые перед ним стояли, выполнены. Мы это видим в реальности: дороги, ФАПы, сотовая связь, прорыв в здравоохранении, пережитый ковид», — сказал Армен Мнацаканян.
Он также подчеркнул, что сегодня стоят другие вызовы: «Мы живём в других условиях, мы ещё раз должны сплотиться вокруг губернатора и показать: то, что происходит на СВО, — это защита Родины, наших детей и людей. Это первоочередная задача, и мы её решим вместе».
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы.
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