Армен Мнацаканян: Глава региона выполнил поставленные перед ним задачи

23:27, 21 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выполнил задачи, которые перед ним стояли, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

«Сегодня то, что говорил губернатор, и те задачи, которые перед ним стояли, выполнены. Мы это видим в реальности: дороги, ФАПы, сотовая связь, прорыв в здравоохранении, пережитый ковид», — сказал Армен Мнацаканян.

Он также подчеркнул, что сегодня стоят другие вызовы: «Мы живём в других условиях, мы ещё раз должны сплотиться вокруг губернатора и показать: то, что происходит на СВО, — это защита Родины, наших детей и людей. Это первоочередная задача, и мы её решим вместе».

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы.