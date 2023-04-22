Глава Псковского района: Благодаря губернатору позитивные изменения происходят во всех направлениях

11:35, 22 апреля 2023, ПАИ

Об изменениях, которые произошли за последние годы в Псковском районе благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова.

Она отметила, что за это время было построено несколько новых детсадов, что помогло ликвидировать очереди. Кроме того, начали капитально ремонтировать школы, строить новые ФАПы и спортивные площадки.

«Такие позитивные изменения происходят во всех направлениях. В культуре - ремонтируем два ДК. Такой динамики не было никогда, и все это благодаря темпу, который задает наш лидер. Спасибо Михаилу Юрьевичу за поддержку и внимание. Благодаря нашей совместной работе мы можем достичь еще больших результатов, так что работаем», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы.