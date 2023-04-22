«Добрая традиция»: жители Псковской области присоединились к всероссийскому субботнику

15:53, 22 апреля 2023, ПАИ

22 апреля во всех регионах России стартовали субботники, цель которых - улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах. К акции присоединились жители всех муниципалитетов Псковской области.

«Субботник - хорошая, добрая традиция, которая объединяет людей, дает еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном доме, городе. Всем бодрости духа, отличного настроения, позитивных эмоций!» - отметил глава Опочецкого района Юрий Ильин.

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Жители Бежаниц на субботник вышли заранее. К всероссийской акции присоединились трудовые коллективы организаций и предприятий и волонтёры. Кроме того, активное участие в уборке приняли и сотрудники районной и поселковой администраций.

«Учащиеся Бежаницкой школы помогли Историко-культурному Центру Философовых убрать парк, который имеет статус памятника садово-паркового искусства регионального значения», — отметили в районной газете «Сельская новь».

В Новоржеве в рамках всероссийского субботника жители деревни Вехно вышли на уборку местного парка. А жители Стехновской области собрались на уборку территории одного из кладбищ в деревне Стехново, пишет газета «Земля новоржевская».

«Спасибо всем односельчанам, которые приняли участие в субботнике, несмотря на домашние дела в выходной день», — поблагодарила местных жителей за работу глава муниципалитета Ольга Александровна.



Глава Невельского района Олег Майоров отметил, что субботники на этой неделе проходят практически во всех районах города. Он напомнил, что Минстрой РФ принял решение о проведении Всероссийского субботника во всех регионах 22 апреля и подчеркнул, что в первую очередь приводятся в порядок те территории, которые были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Сегодня активно работали в Городском парке, сквере Пушкина, сквере у Школы искусств, детской площадке по ул.сЛибкнехта. Искренне благодарю всех невельчан, которые уже вышли на субботник и убрали свои дворы и общественные территории, и тех, кто собирается сделать это в ближайшее время. Только вместе мы сможем сделать наш город красивее!» - подчеркнул глава муниципалитета.