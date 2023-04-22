Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Добрая традиция»: жители Псковской области присоединились к всероссийскому субботнику

22 апреля во всех регионах России стартовали субботники, цель которых - улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах. К акции присоединились жители всех муниципалитетов Псковской области.

Фото: Telegram-канал главы Опочецкого района

«Субботник - хорошая, добрая традиция, которая объединяет людей, дает еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном доме, городе. Всем бодрости духа, отличного настроения, позитивных эмоций!» - отметил глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Фото газеты «Сельская новь» Бежаницкого района

Жители Бежаниц на субботник вышли заранее. К всероссийской акции присоединились трудовые коллективы организаций и предприятий и волонтёры. Кроме того, активное участие в уборке приняли и сотрудники районной и поселковой администраций.

«Учащиеся Бежаницкой школы помогли Историко-культурному Центру Философовых убрать парк, который имеет статус памятника садово-паркового искусства регионального значения», — отметили в районной газете «Сельская новь».

Фото Ольги Васильевой, «Земля новоржевская»

В Новоржеве в рамках всероссийского субботника жители деревни Вехно вышли на уборку местного парка. А жители Стехновской области собрались на уборку территории одного из кладбищ в деревне Стехново, пишет газета «Земля новоржевская».

«Спасибо всем односельчанам, которые приняли участие в субботнике, несмотря на домашние дела в выходной день», — поблагодарила местных жителей за работу глава муниципалитета Ольга Александровна. 
 

Фото: Глава Невельского района Олег Майоров

Глава Невельского района Олег Майоров отметил, что субботники на этой неделе проходят практически во всех районах города. Он напомнил, что Минстрой РФ принял решение о проведении Всероссийского субботника во всех регионах 22 апреля и подчеркнул, что в первую очередь приводятся в порядок те территории, которые были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Сегодня активно работали в Городском парке, сквере Пушкина, сквере у Школы искусств, детской площадке по ул.сЛибкнехта. Искренне благодарю всех невельчан, которые уже вышли на субботник и убрали свои дворы и общественные территории, и тех, кто собирается сделать это в ближайшее время. Только вместе мы сможем сделать наш город красивее!» - подчеркнул глава муниципалитета. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 апреля 2023

«Добрая традиция»: жители Псковской области присоединились к всероссийскому субботнику
22 апреля 2023

До +23 градусов потеплеет завтра в Псковской области
22 апреля 2023

Ремонт дороги во Владимирский Лагерь начался в Струго-Красненском районе
22 апреля 2023

Авиапатрулирование лесов из-за высокой пожарной опасности начали в Псковской области
22 апреля 2023

Паводковая обстановка стабилизировалась в Великолукском и Пушкиногорском районах
22 апреля 2023

Аттракционы начнут работать в Летнем саду в Пскова
22 апреля 2023

Хромого мужчину разыскивают в Псковской области
21 апреля 2023

Пункты пропуска «Убылинка» и «Шумилкино» оснастили средствами принудительной остановки автотранспорта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...