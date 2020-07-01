Историко-культурный центр Философовых в Бежаницах открылся для посетителей

19:35, 01 июля 2020, ПАИ

Бежаницкий историко-культурный центр Философовых 1 июля открылся для посетителей. Об этом сообщается в Instagram администрации муниципалитета.

Для гостей центра действуют обязательные ограничительные меры: в помещении могут находиться не более пяти человек, все гости должны быть в защитных масках.

В Псковской области возобновили деятельность музеи и музеи-заповедники. 1 июля свои двери открыли для посетителей Пушкинский заповедник, башни Псковского кремля.