20 тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по благоустройству

17:27, 22 апреля 2023, ПАИ

20 тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Все жители региона могут проголосовать, повлияв на то, чтобы определенный двор, сквер или парк победил в голосовании и был благоустроен. Голосование продлится до 31 мая. Напомним, что в списке —. В конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона, в голосовании доступны более 80 территорий в Псковской области Проект-победитель будет выбран в каждом.

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее, — всего 80 позиций. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.