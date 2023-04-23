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Общество

Врач-инфекционист назвал долгосрочным иммунитет после вакцинации от кори

Противокоревой иммунитет у вакцинированных сохраняется довольно долго, но людям, которые не уверены, что были привиты, особенно тем, кто по роду деятельности часто контактирует с людьми, стоит пройти анализ на наличие антител против вируса. Такое мнение выразил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Даже те, кто вакцинировался ещё в 60-е годы, нередко сохраняют иммунитет. Дело в том, что если впоследствии у привитого человека всё же будет снижаться уровень антител, то при встрече с инфекцией он может переносить её бессимптомно, таким образом опять повышая свой иммунный статус», — приводит слова Ивана Коновалова ТАСС.

Врач пояснил, что двукратная вакцинация от кори защищает организм человека в течение крайне продолжительного срока, практически пожизненно.

«Если человек не уверен [в том, что привит от кори. — Прим. ред.], или опасается [заражения. — Прим. ред.], или его профессиональная деятельность связана с возможным контактом (допустим, медработники или преподаватели), конечно, адекватным было бы оценить собственный иммунитет, благо большое количество лабораторий позволяет сделать тест на наличие защитных противокоревых антител. Они формируются как в случае перенесённой болезни, даже в детстве, сохраняясь спустя долгие годы, так и в случае ранее проведённой вакцинации. Если у человека по каким-то причинам эти уровни находятся в «серой» зоне или отрицательные, то ему рекомендовано провести дополнительную вакцинацию или ревакцинацию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что псковичей предупредили об опасности кори.

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