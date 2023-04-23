Четвёртый класс пожароопасности ожидается в Псковской области с 24 апреля

16:12, 23 апреля 2023, ПАИ

Жителей Псковской области предупредили о неблагоприятном явлении. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

Так, с 24 апреля местами и с 25 апреля в большинстве районов Псковской области ожидается высокая пожарная опасность — четвёртый класс по региональной шкале.

«Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населённые пункты, беречь имущество и своё здоровье», — отметили в ведомстве. Также в МЧС попросили родителей не оставлять детей без присмотра.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Ранее сообщалось, что авиапатрулирование лесов из-за высокой пожарной опасности начали в Псковской области.