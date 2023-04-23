Михаил Ведерников назвал акцию «Губернаторский дневник» замечательной традицией

20:14, 23 апреля 2023, ПАИ

Акция «Губернаторский дневник» является доброй и замечательной традицией, которая не прерывается столько лет. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Для меня всегда большая радость встречаться с нашими талантливыми школьниками. Их непосредственность, любознательность, свой особенный взгляд на мир вокруг многому может научить любого взрослого», — отметил он.

Губернатор Псковской области пожелал школьникам получить как можно больше пятёрок и принять участие в конкурсе.

Электронная форма заявки будет опубликована 1 мая на сайте «Комсомольской правды»

Ранее сообщалось, что акция «Губернаторский дневник» в 10-й раз пройдет в Псковской области. Кто может принять участие в акции и до какого времени нужно подать заявку, читайте подробнее по ссылке.