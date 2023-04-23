Псковскую победительницу премии «Золотая маска» торжественно встретили в аэропорту

21:02, 23 апреля 2023, ПАИ

Псковскую победительницу театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» Наталью Петрову торжественно встретили в аэропорту имени княгини Ольги, передает корреспондент ПАИ.

Молодые люди скандировали «поздравляем», а также вручали цветы актрисе Псковского театра драмы.

Напомним, что Наталья Петрова стала лауреатом Национальной театральной премии за роль Анны Николаевны в спектакле Псковского драмтеатра «Морфий», который также стал лауреатом премии «Золотая маска».