Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковскую победительницу премии «Золотая маска» торжественно встретили в аэропорту

Псковскую победительницу театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» Наталью Петрову торжественно встретили в аэропорту имени княгини Ольги, передает корреспондент ПАИ.

Молодые люди скандировали «поздравляем», а также вручали цветы актрисе Псковского театра драмы.

Напомним, что Наталья Петрова стала лауреатом Национальной театральной премии за роль Анны Николаевны в спектакле Псковского драмтеатра «Морфий», который также стал лауреатом премии «Золотая маска».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 апреля 2023

Псковскую победительницу премии «Золотая маска» торжественно встретили в аэропорту
23 апреля 2023

Михаил Ведерников назвал акцию «Губернаторский дневник» замечательной традицией
23 апреля 2023

До +22 градусов ожидается в Псковской области 24 апреля
23 апреля 2023

В администрации Пскова прокомментировали ремонт пешеходной дорожки на улице Коммунальной
23 апреля 2023

ВИДЕО «Тема недели»: Владимир Путин, Михаил Ведерников, командная работа, «Единая Россия» и предвыборная дистанция
23 апреля 2023

Михаил Мишустин поручил проанализировать маршруты общественного транспорта в сельской местности
23 апреля 2023

Четвёртый класс пожароопасности ожидается в Псковской области с 24 апреля
23 апреля 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 24 апреля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...