Псковичка заняла второе место на первенстве России по кроссу

09:50, 24 апреля 2023, ПАИ

Легкоатлетка из Псковской области Елизавета Николаева заняла второе место на первенстве России по кроссу U20. Об этом сообщается в группе «ВФЛА / Легкая атлетика России» в соцсети «ВКонтакте».

На дистанции 3 километра результат псковской спортсменки составил 10 минут 24 секунды.

Победу одержала Марина Мельник из Москвы (10:22), бронзовую медаль получила Лолита Кладовикова из Ставропольского края (10:24).

Ранее сообщалось, что псковичи стали чемпионами областного легкоатлетического кросса.