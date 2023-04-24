Псковичка заняла второе место на первенстве России по кроссу
Легкоатлетка из Псковской области Елизавета Николаева заняла второе место на первенстве России по кроссу U20. Об этом сообщается в группе «ВФЛА / Легкая атлетика России» в соцсети «ВКонтакте».
На дистанции 3 километра результат псковской спортсменки составил 10 минут 24 секунды.
Победу одержала Марина Мельник из Москвы (10:22), бронзовую медаль получила Лолита Кладовикова из Ставропольского края (10:24).
Ранее сообщалось, что псковичи стали чемпионами областного легкоатлетического кросса.
Комментарии: 0 Обсудить >>>