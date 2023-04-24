Молодёжный квест по муралам состоится в Пскове

22:37, 24 апреля 2023, ПАИ

В рамках проекта «Лики города» стать частью городских командных соревнований по интеллектуальному ориентированию «Псков. Мурал» приглашает Псковский городской молодёжный центр. Методист центра Марина Иванова раскрыла подробности квеста в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Чтобы стать участником квеста, необходимо зарегистрироваться на «Яндекс.Форме» через группу Молодёжного центра города Пскова.

«У нас три категории участвующих команд — «Скороходы», «Метеоры» и «Философы», — уточнила Марина Иванова.

Участие могут принимать как жители, так и гости города в возрасте от 14 до 35 лет. Команды участников должны быть от двух до семи человек.

Квест будет проходить на скорость. В категории «Скороходы» участники должны будут передвигаться пешком или же на автобусе, «Метеоры» — на личном автомобиле. Категория «Философы» не участвуют в соревнованиях на время.

Как пояснила методист, на финише команды получат маршрутные листы с вопросами, а на каждой станции участников будут поджидать волонтёры для проставления отметки о прибытии команды.

Мероприятие состоится 29 апреля с 10:00 до 15:00.