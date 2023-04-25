ФОТОФАКТ Северное сияние в Пыталовском районе

00:29, 25 апреля 2023, ПАИ

Фотограф-любитель из Пыталовского района Кирилл Раджабов запечатлел северное сияние в деревне Носово.

«Подруга видела маленькое северное сияние вечером», — уточняет автор фотографий. По словам Кирилла, ночью небо для фотографа показалось слишком светлым, и он решил сделать фотографии звёзд на телефон.

«Решил пофотографировать на телефон звёзды и удивился, когда увидел северное сияние на фотографиях», — подытожил фотограф.

Отметим, что северное сияние в небе над Великими Луками объяснил метеоролог.