Улицу Яна Фабрициуса в Пскове откроют для движения осенью

12:18, 25 апреля 2023, ПАИ

Движение по улице Яна Фабрициуса в Пскове откроется в конце сентября - начале октября. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на парламентском часе перед 21-й сессией Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент ПАИ.

Отвечая на вопрос одного из парламентариев, он также сообщил, что в этом году серьезных работ на дороге Великие Луки – Локня проводиться не будет. «Дорога на Локню - федеральная. Коллеги уведомили, что заменят только изношенные слои и проведут ямочный ремонт», - уточнил Станислав Стармолотов.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников проконтролировал ход капремонта улицы Яна Фабрициуса.