Продолжительность жизни в России может обновить максимум

12:23, 25 апреля 2023, ПАИ

Продолжительность жизни в России в текущем году должна превысить показатели «допандемийного» уровня, то есть 2019 год, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме «Знание. Первые».

«Сейчас уже два года подряд у нас активно растет продолжительность жизни. В этом году она должна обновить рекордный максимум, превысить допандемические показатели 2019 года», - приводит слова Максима Орешкина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области принимает участие в просветительском марафоне «Знание. Первые», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.