Продолжительность жизни в России может обновить максимум
Продолжительность жизни в России в текущем году должна превысить показатели «допандемийного» уровня, то есть 2019 год, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме «Знание. Первые».
«Сейчас уже два года подряд у нас активно растет продолжительность жизни. В этом году она должна обновить рекордный максимум, превысить допандемические показатели 2019 года», - приводит слова Максима Орешкина РИА Новости.
Ранее сообщалось, что делегация Псковской области принимает участие в просветительском марафоне «Знание. Первые», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
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