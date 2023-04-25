Алексей Севастьянов прокомментировал принятие проекта о выборах в муниципальных округах
Принятие законопроекта о выборах в новых муниципальных округах прокомментировал председатель комитета по МСУ Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Приняв закон, регламентирующий структуру муниципальных округов, областное Собрание сделало все, что требовалось от законодателя для формирования системы, которая уже дальше может развиваться, как покажет жизнь – как будет удобнее. А пока равные для всех стартовые положения оформлены, правила определены. Теперь только вперед – муниципалитеты, за дело!» – сказал Алексей Севастьянов.
Он отметил, что при подготовке к выборам следующих созывов муниципальные округа смогут что-то поменять с учётом сложившегося опыта. «Но мне кажется, что предложенная областным законодателем схема очень верная», – заключил депутат.
Напомним, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу.
Алексей Севастьянов прокомментировал принятие проекта о выборах в муниципальных округах
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