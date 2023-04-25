Алексей Севастьянов прокомментировал принятие проекта о выборах в муниципальных округах

14:45, 25 апреля 2023, ПАИ

Принятие законопроекта о выборах в новых муниципальных округах прокомментировал председатель комитета по МСУ Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Приняв закон, регламентирующий структуру муниципальных округов, областное Собрание сделало все, что требовалось от законодателя для формирования системы, которая уже дальше может развиваться, как покажет жизнь – как будет удобнее. А пока равные для всех стартовые положения оформлены, правила определены. Теперь только вперед – муниципалитеты, за дело!» – сказал Алексей Севастьянов.

Он отметил, что при подготовке к выборам следующих созывов муниципальные округа смогут что-то поменять с учётом сложившегося опыта. «Но мне кажется, что предложенная областным законодателем схема очень верная», – заключил депутат.

Напомним, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу.