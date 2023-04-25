Николай Бурый – об избрании глав округов: Только профессионалы должны быть у руля

15:41, 25 апреля 2023, ПАИ

Председатель Собрания депутатов Струго-Красненского района Николай Бурый положительно оценил сегодняшнее решение коллег в областном Собрании об избрании глав новых округов по конкурсу. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Их будут избирать депутаты из числа кандидатов, подавших заявку на выборы главы. И это правильно. Только профессионалы должны быть у руля, чтобы мы и дальше смогли развиваться», - отметил Николай Бурый.

Напомним, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу.