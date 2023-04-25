Островский онкоцентр будет обслуживать шесть районов

16:08, 25 апреля 2023, ПАИ

Центр амбулаторно-онкологический помощи в Островской межрайонной больнице будет обслуживать не только Остров и Пыталово, но и другие ближайшие районы, такие как Пушкинские Горы, Новоржев, Опочка и Красногородск. Об этом заявил главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, упор в развитии больницы будет сделан на первичное звено. «Не зря говорят, лучше предупредить болезни, чем потом их лечить. Именно поэтому основной упор у нас будет на профработу. Профилактические медосмотры, диспансеризации как взрослого, так и детского населения. Это диспансерное наблюдение и развитие первичного звена в части центра абулаторно-онкологический помощи, который развивается и будет обслуживать не только Остров и Пыталово, но и ближайшие районы», — отметил главврач.

Он добавил, что больница достаточно хорошо оснащена оборудованием для диагностики. «Есть у нас КТ аппарат, УЗИ экспертного класса, холтер ЭКГ, также у нас есть возможность делать ФГС. В принципе, для первичного звена мы оснащены очень хорошо, и мы активно этим пользуемся для того, чтобы выявить заболевания на ранних этапах», — подчеркнул Гайк Хачатрян.

Помимо этого, одно из направлений развития больницы — стационарозамещающие технологии. «Это более интересно для пациентов, когда они должны находиться постоянно в стационаре. То есть можно прийти, получить все необходимые процедуры, но уйти домой. Мы сами понимаем, что родные стены помогают», — заметил главный врач медучреждения.

Напомним, что Гайк Хачатрян стал новым главврачом Островской межрайонной больницы после победы в кадровом конкурсе.