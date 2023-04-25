Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Островский онкоцентр будет обслуживать шесть районов

Центр амбулаторно-онкологический помощи в Островской межрайонной больнице будет обслуживать не только Остров и Пыталово, но и другие ближайшие районы, такие как Пушкинские Горы, Новоржев, Опочка и Красногородск. Об этом заявил главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

По его словам, упор в развитии больницы будет сделан на первичное звено. «Не зря говорят, лучше предупредить болезни, чем потом их лечить. Именно поэтому основной упор у нас будет на профработу. Профилактические медосмотры, диспансеризации как взрослого, так и детского населения. Это диспансерное наблюдение и развитие первичного звена в части центра абулаторно-онкологический помощи, который развивается и будет обслуживать не только Остров и Пыталово, но и ближайшие районы», — отметил главврач. 

Он добавил, что больница достаточно хорошо оснащена оборудованием для диагностики. «Есть у нас КТ аппарат, УЗИ экспертного класса, холтер ЭКГ, также у нас есть возможность делать ФГС. В принципе, для первичного звена мы оснащены очень хорошо, и мы активно этим пользуемся для того, чтобы выявить заболевания на ранних этапах», — подчеркнул Гайк Хачатрян. 

Помимо этого, одно из направлений развития больницы — стационарозамещающие технологии. «Это более интересно для пациентов, когда они должны находиться постоянно в стационаре. То есть можно прийти, получить все необходимые процедуры, но уйти домой. Мы сами понимаем, что родные стены помогают», — заметил главный врач медучреждения.

Напомним, что Гайк Хачатрян стал новым главврачом Островской межрайонной больницы после победы в кадровом конкурсе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 апреля 2023

Островский онкоцентр будет обслуживать шесть районов
25 апреля 2023

Регистрация участников «блошиного» рынка началась в Пскове
25 апреля 2023

Достигшие 80 лет пенсионеры будут получать надбавку с 1 мая
25 апреля 2023

Tele2 провел скоростной интернет в отдаленные деревни Псковской области
25 апреля 2023

Александр Братчиков объяснил важность Северного обхода для Пскова
25 апреля 2023

Кемпинг «Мальская Долина» отметило жюри премии RV Land Camping Awards
25 апреля 2023

Планы по развитию Островской межрайонной больницы обсуждают в медиацентре ПАИ
25 апреля 2023

Обучающиеся «Кванториума» Пскова прошли в финал конкурса «Лига лекторов»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...