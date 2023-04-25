Более 230 тысяч пациентов за год получили помощь в островской больнице

16:50, 25 апреля 2023, ПАИ

Более 230 тысяч пациентов получили помощь в Островской межрайонной больнице за 2022 год. Об этом рассказал главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что 235 тысяч посещений – это только те, кто обратился за амбулаторным лечением из числа жителей Островского и Пыталовского районов, прикрепленных к больнице. «Если говорить по цифрам 2022 года, то на круглосуточном пребывании у нас пролечилось 4137 человек, а на дневном стационаре – 2555. Диагностических исследований выполнили около двух тысяч», – уточнил Гайк Хачатрян.

Главный врач медучреждения подчеркнул, что в больнице есть первичное сосудистое отделение, которое относится к круглосуточному стационару и обслуживает семь районов – Островский, Пыталовский, Пушкиногорский, Новоржевский, Опочецкий, Красногородский и Себежский. «У нас есть роддом и травмоцентр второго уровня, здесь получает помощь то же самое население, а также есть амбулаторно-онкологический центр для шести районов. В этой части мы оказываем услуги 100 тысячам человек», – добавил он.

Ранее Гайк Хачатрян заявил, что центр амбулаторно-онкологический помощи в Островской межрайонной больнице будет обслуживать шесть районов.