Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 230 тысяч пациентов за год получили помощь в островской больнице

Более 230 тысяч пациентов получили помощь в Островской межрайонной больнице за 2022 год. Об этом рассказал главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Он отметил, что 235 тысяч посещений – это только те, кто обратился за амбулаторным лечением из числа жителей Островского и Пыталовского районов, прикрепленных к больнице. «Если говорить по цифрам 2022 года, то на круглосуточном пребывании у нас пролечилось 4137 человек, а на дневном стационаре – 2555. Диагностических исследований выполнили около двух тысяч», – уточнил Гайк Хачатрян. 

Главный врач медучреждения подчеркнул, что в больнице есть первичное сосудистое отделение, которое относится к круглосуточному стационару и обслуживает семь районов – Островский, Пыталовский, Пушкиногорский, Новоржевский, Опочецкий, Красногородский и Себежский. «У нас есть роддом и травмоцентр второго уровня, здесь получает помощь то же самое население, а также есть амбулаторно-онкологический центр для шести районов. В этой части мы оказываем услуги 100 тысячам человек», – добавил он.

Ранее Гайк Хачатрян заявил, что центр амбулаторно-онкологический помощи в Островской межрайонной больнице будет обслуживать шесть районов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 апреля 2023

Первенство по волейболу среди аграрных вузов страны проходит в Великих Луках

25 апреля 2023

Профсоюзные активисты проверили свои знания в сфере охраны труда
25 апреля 2023

О производстве псковского чая и заедок рассказали студентам
25 апреля 2023

Псковский губернатор призвал не нарушать сроки строительства в рамках нацпроектов
25 апреля 2023

На 30% снизилась заболеваемость COVID-19 в Пскове
25 апреля 2023

В сосудистом центре островской больницы обновили оборудование
25 апреля 2023

Татьяна Фомченкова прокомментировала увеличение подъёмных для молодых педагогов

25 апреля 2023

На 12% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...