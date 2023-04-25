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Общество

Студенты ПсковГУ посетили Брестскую крепость

Белорусский город Брест посетили студенты ПсковГУ. В рамках программы Школы по инженерным наукам Союзного государства для них организовали автобусную экскурсию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Белорусского национального технического университета.

Фото: здесь и далее официальный Telegram-канал Белорусского национального технического университета

Главным местом посещения стала Брестская крепость - мемориальный комплекс, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Студенты побывали в музее, где узнали о героической обороне крепости и погибших воинах.

Также была проведена экскурсия по территории крепости, здесь студенты могли увидеть реконструкции боевых укреплений и орудий.

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