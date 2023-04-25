Студенты ПсковГУ посетили Брестскую крепость
Белорусский город Брест посетили студенты ПсковГУ. В рамках программы Школы по инженерным наукам Союзного государства для них организовали автобусную экскурсию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Белорусского национального технического университета.
Главным местом посещения стала Брестская крепость - мемориальный комплекс, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Студенты побывали в музее, где узнали о героической обороне крепости и погибших воинах.
Также была проведена экскурсия по территории крепости, здесь студенты могли увидеть реконструкции боевых укреплений и орудий.
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