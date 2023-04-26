Псковский столяр сделал кресло по дизайну нейросети

12:33, 26 апреля 2023, ПАИ

Псковский столяр и автор YouTube-канала GORDEEN Вячеслав Гордин разработал кресло с уникальным дизайном. Уникальным, потому что внешний вид изделия придумала нейросеть Midjorney, сообщил автор работы.

«В этом проекте я лишь посредник между искусственным интеллектом и рубанком. Это работа на контрастах между передовыми технологиями и ручным ремеслом», - рассказал Вячеслав Гордин, добавив, что ему не удалось найти информации о том, что кто-то реализовывал подобный проект.

В первую очередь, отметил автор, нужно составить правильный запрос для нейросети, используя ключевые слова. Далее необходимо подготовить чертежи, а затем работать с самим деревом. Процесс сложный, поскольку нейросеть вольна придумывать любые изображения, не учитывая при этом законы физики и другие нюансы производства. Все этапы работы от чертежей до обивки Вячеслав Гордин описывает в своем блоге.

«Совместная работа человека и нейросети может привести к потрясающим результатам. Дизайн кресла, разработанный нейросетью, получился уникальным, вряд ли я разработал бы подобное самостоятельно», - сказал мастер.

Несмотря на то, что столярное дело - довольно консервативное мастерство, Вячеслав Гордин считает, что нужно держать руку на пульсе, следить за передовыми технологиями и гармонично внедрять их в свою работу.

Ранее в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM он сообщил, что использует нейросеть Midjorney для дизайна мебели.