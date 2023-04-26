Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский столяр сделал кресло по дизайну нейросети

Псковский столяр и автор YouTube-канала GORDEEN Вячеслав Гордин разработал кресло с уникальным дизайном. Уникальным, потому что внешний вид изделия придумала нейросеть Midjorney, сообщил автор работы.

«В этом проекте я лишь посредник между искусственным интеллектом и рубанком. Это работа на контрастах между передовыми технологиями и ручным ремеслом», - рассказал Вячеслав Гордин, добавив, что ему не удалось найти информации о том, что кто-то реализовывал подобный проект.

Фото здесь и далее: Вячеслав Гордин

В первую очередь, отметил автор, нужно составить правильный запрос для нейросети, используя ключевые слова. Далее необходимо подготовить чертежи, а затем работать с самим деревом. Процесс сложный, поскольку нейросеть вольна придумывать любые изображения, не учитывая при этом законы физики и другие нюансы производства. Все этапы работы от чертежей до обивки Вячеслав Гордин описывает в своем блоге. 

«Совместная работа человека и нейросети может привести к потрясающим результатам. Дизайн кресла, разработанный нейросетью, получился уникальным, вряд ли я разработал бы подобное самостоятельно», - сказал мастер.

Несмотря на то, что столярное дело - довольно консервативное мастерство, Вячеслав Гордин считает, что нужно держать руку на пульсе, следить за передовыми технологиями и гармонично внедрять их в свою работу.

Ранее в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM он сообщил, что использует нейросеть Midjorney для дизайна мебели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 апреля 2023

Память жертв чернобыльской катастрофы почтили в Пскове
26 апреля 2023

Псковский столяр сделал кресло по дизайну нейросети
26 апреля 2023

В Псковской области поменялся список лидеров голосования по благоустройству
26 апреля 2023

Глава Псковского района станет гостем программы «Среда обитания» 26 апреля
26 апреля 2023

Псковские приставы арестовали 78 автомобилей должников
26 апреля 2023

Великолучанин совершил полёт на воздушном шаре над Изборской крепостью
26 апреля 2023

До +21 градуса ожидается сегодня в Пскове
26 апреля 2023

Горводоканал заменил участок водопровода на улице Новгородской в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...