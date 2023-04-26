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Общество

В Псковской области поменялся список лидеров голосования по благоустройству

Определились лидеры голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». На этот момент жители Псковской области активнее всего высказываются за благоустройство сквера у музыкальной школы на улице Энгельса в Невеле, пешеходной зоны на улице Шумейко в Острове и сквера напротив магазина «Апельсин» на Гражданской, 7а в Великих Луках.

Список несколько изменился по сравнению с опубликованным на прошлой неделе.

Всего более 80 территорий Псковской области участвуют в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Жители региона онлайн могут определить территории, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

В конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее, — всего 80 позиций. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.

Для того чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе будут созданы волонтерские штабы.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках программы ФКГС продлится до 31 мая.

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