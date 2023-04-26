Владимир Соловьев записал видео с псковскими школьниками

17:28, 26 апреля 2023, ПАИ

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев передал привет Псковской области. Видео записано в кулуарах просветительского марафона «Знание. Первые», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

На видео известный телеведущий обращается к жителям Псковской области. На нем также можно увидеть делегацию из Псковской области, которая принимает участие в марафоне.

Напомним, что в состав псковской делегации вошли школьники, студенты колледжей, которые являются победителями Просветительских игр - 2022: Софья Радион, Кирилл Конярский, Ксения Королевская, Елизавета Самсонова, а также абсолютный победитель областного этапа конкурса «Учитель года — 2023» Иван Марченко и финалист конкурса Дарья Саханкова.