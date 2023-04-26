Карантин по бешенству введён в Опочецком районе
В Опочецком районе введён карантин по бешенству, сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».
Около деревни Мялово Опочецкого района было обнаружено мёртвое дикое животное — бобр. Местный житель решил выяснить, не было ли оно заражено, и направил пробы в лабораторию. Специалисты госветслужбы подтвердили диагноз «бешенство».
Карантин по бешенству установлен на территории эпизоотического очага — северо-восточнее деревни Мялово, где было обнаружено животное, а также на прилегающей территории. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.
В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага, профилактике распространения и возникновения бешенства.
Ранее ПАИ писало, что в Псковской области обнаружили антиген бешенства у бобра.