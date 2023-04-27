Как защитить себя от произвола коллекторов, объяснили псковичам

10:08, 27 апреля 2023, ПАИ

Имеющие просроченную задолженность и пострадавшие от незаконных действий коллекторов псковичи могут сообщить о нарушении прав в региональное управление ФССП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

К обращению необходимо приложить любую информацию, подтверждающую нарушение прав. Это могут быть СМС-сообщения, детализация звонков, полученные письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы.

Сообщить о неправомерных действиях коллекторов можно нескольким способами, в том числе через интернет-приемную на сайте ведомства. Кроме того, обращение можно направить почтовым отправлением по адресу: 180019, Псков, улица Текстильная, 3. Задать уточняющие вопросы о порядке подачи обращений можно по номеру телефона: +7(8112)69-90-77 с 09:00 до 18:00.

Если проверка подтвердит указанные в жалобе факты, нарушители будут привлечены к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до 500 тысяч рублей; на должностных лиц – до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – до двух миллионов рублей.

В УФССП подчеркнули, что коллекторские организации обязаны соблюдать обязательные требования законодательства в сфере защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Согласно законодательству РФ, звонки должнику возможны в период с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни – не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом отправление телеграфных, текстовых и голосовых сообщений правомерно с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники – не чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

Взаимодейстие по месту жительства должника - максимум один раз в неделю. Общение с родственниками должника и другими третьими лицами осуществляется только при наличии согласия. В ходе любого телефонного разговора, а также в тексте сообщений коллектор должен сообщить наименование организации, номер контактного телефона.

В адрес должника не допускаются оскорбления, психологическое давление, угрозы причинения вреда здоровью и имуществу, а также введение в заблуждение относительно последствий неуплаты.

За нарушение установленных норм закона предусмотрена административная ответственность по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».